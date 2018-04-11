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Hasat yapıldı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü tarafından, hayvancılıkta besi yemi olarak kullanılan, İtalyan Çimi olarak bilinen bitkinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı deneme amaçlı ekimin ardından haşatı da törenle yapıldı.

Hasat yapıldı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü tarafından, hayvancılıkta besi yemi olarak kullanılan, İtalyan Çimi olarak bilinen bitkinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı deneme amaçlı ekimin ardından haşatı da törenle yapıldı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Hasat yapıldı

Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar Beldesi’nde deneme amaçlı gerçekleştirilen yem bitkisi İtalyan Çiminin geçen sene yazlık, bu sene de güzlük olarak ekiminin yapıldığı belirtildi. Yozgat’ın farklı bölgelerinde ekimi yapılan yem bitkisiyle ilgili bu yıl üç ayrı biçim yapılmasının planlandığının altı çizildi. Hayvanlar için ideal bir kaba yem olan İtalyan Çiminin hiç sulamadan en az iki kez biçiminin yapılmasının, besici açısından önemine dikkat çekildi. Ekimin Kasım ayında yapıldığını bildiren Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürü Ziyaattin Özdemir, ‘’Ekim ayında da deneme ekimi yapacağız. Ekim ayında ektiğimizde bu boyda 5-10 santim daha yükseleceğine inanıyorum. Hayvancılık için çok iyi ve başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

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