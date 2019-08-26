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Hasat şenliği yapıldı

KUŞÇU Köyünde Hasat Şenliği düzenlenerek köyde üretilen yerel ürünler sergilendi.

Hasat şenliği yapıldı

KUŞÇU Köyünde Hasat Şenliği düzenlenerek köyde üretilen yerel ürünler sergilendi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
Hasat şenliği yapıldı

Yozgat’a bağlı Kuşçu Köyünde düzenlenen şenlikte siyasiler, bürokratlar ve çiftçiler bir araya geldi.
Köyde düzenlenen şenliğe AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak, kurum müdürleri ve köylüler katıldı.
Şenlikte köyde üretilen ürünler sergilenirken, il dışında yaşayan köy halkı da bir araya gelerek hasret giderdi. Köylüler üretimde yaşanan sıkıntı ve sorunlarını da etkinliğe katılan milletvekillerine aktarma fırsatı buldu.

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