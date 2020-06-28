Hasat başladı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta bir süre önce Yerköy ilçesinden başlatılan hasat devam ediyor.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri ürünlerini hasat eden çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

Keven, ‘’Ürün fiyatlarının adil belirlendiği, mazotun ÖTV'siz olduğu, ithalatın tercih edilmediği ve çiftçinin 'kara gün dostu' TMO'nun kapısına kilit vurulmadığı bir tarım politikasına kavuşacağımız iktidarımızda hep birlikte omuz omuza hasat şenliklerine kavuşacağız’’ dedi.