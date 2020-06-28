Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114606
ALTIN
390.064
DOLAR
6.8481
STERLİN
8.4773
EURO
7.7030
Flaş Haber
YATIRIM İÇİN KAVİLLEŞTİK
Kapat

Hasat başladı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, çiftçilere bereketli bir yıl dileğinde bulundu.

28 Haziran 2020 Pazar 23:36
Hasat başladı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta bir süre önce Yerköy ilçesinden başlatılan hasat devam ediyor.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri ürünlerini hasat eden çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi.
Keven, ‘’Ürün fiyatlarının adil belirlendiği, mazotun ÖTV'siz olduğu, ithalatın tercih edilmediği ve çiftçinin 'kara gün dostu' TMO'nun kapısına kilit vurulmadığı bir tarım politikasına kavuşacağımız iktidarımızda hep birlikte omuz omuza hasat şenliklerine kavuşacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
HASAT BAŞLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkutan iddia!
Korkutan iddia!
Çapa avansı
Çapa avansı
Tarla Günü yapıldı
Tarla Günü yapıldı
Hasat zamanı
Hasat zamanı
Zahmetsiz tarım yüz güldürdü
Zahmetsiz tarım yüz güldürdü
Tarıma sulama desteği
Tarıma sulama desteği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim