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Fide Açığı kapatılacak

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 873 bin dekar alanda örtü altı seracılığı yürütülen Konya’da, üreticilerin hastalıktan arındırılmış, sağlıklı ve ucuz sebze fidelerine ulaşabilmesi için desteklediği ‘KOP ile Doğru Fide Verimde Kalite Projesi’ ile bölge üreticilerine önemli katkı sağlanacağı belirtildi.

Fide Açığı kapatılacak

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 873 bin dekar alanda örtü altı seracılığı yürütülen Konya’da, üreticilerin hastalıktan arındırılmış, sağlıklı ve ucuz sebze fidelerine ulaşabilmesi için desteklediği ‘KOP ile Doğru Fide Verimde Kalite Projesi’ ile bölge üreticilerine önemli katkı sağlanacağı belirtildi.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Fide Açığı kapatılacak

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, proje ile Meram ilçesi önceliğinde tüm Konya genelinde, daha sonrasında Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinin sebze ve çiçek gibi fide ihtiyacını üreterek, yerel potansiyeli harekete geçirmeyi, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. 

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