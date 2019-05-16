Fide Açığı kapatılacak

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, proje ile Meram ilçesi önceliğinde tüm Konya genelinde, daha sonrasında Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinin sebze ve çiçek gibi fide ihtiyacını üreterek, yerel potansiyeli harekete geçirmeyi, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.