Fasulyede deneme ekimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Uygulama ve Araştırma alanında bu yıl ilk kez fasulye çeşitlerinin deneme ekimi yapıldı. Ekimi yapılan ispir çeşidi kuru fasulyede verimin pik yapması bekleniyor. Bu yıl ispir kuru fasulye, Amasya şeker kuru fasulye, horoz kuru fasulye ekimi aynı tarlada yapıldı. Ancak en yüksek verimin ispir kuru fasulyeden beklendiği kaydedildi. Çiçeklenme ve döl tutumu diğer fasulye çeşitlerine oranla çok yüksek olduğu bariz biçimde gözle görüldüğü, üç kilo ekimi yapılan ispir fasulyesinden 150 kilo üzerinde verim alınabileceği tahmin ediliyor.