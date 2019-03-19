Elma üretimi artırılacak

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, “Yeni bölgesel kalkınma anlayışının temelinde; bölgelerin geri kalmışlıklarının giderilmesi ve her bölgenin kendi avantajlarını değerlendirerek ülke kalkınmasına ve rekabet gücüne katkı verebilmelerini sağlamak yatmaktadır. Bölgelerin sahip oldukları potansiyel ve iç dinamiklerden en üst seviyede faydalanabilmek ve sosyo-ekonomik farkların azaltılmasını sağlamak için bölgeler düzeyinde farklı nitelikte politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ve sulama sistemleri gibi altyapı yatırımlarından elde edilen faydayı en üst düzeye çıkarabilmek için özellikle sulama sahalarında bitki deseninin geliştirilmesi, çiftçilerimizin katma değeri yüksek ürünlere yöneltilmesi son derece önemlidir” dedi.

KOP İdaresi Başkanı Bostancı, KOP Bölgesi’nde toplam meyve alanlarının yüzde 50’sini elma bahçelerinin oluşturduğuna dikkat çekerek, ‘’İller bazında bu değer incelendiğinde; toplam meyve alanlarının Niğde ilinde yüzde 71’ini, Karaman ilinde yüzde 60’ını, Konya ilinde yüzde 24’ünü ve Amasya’da ise yüzde 22’sini elma bahçeleri oluşturmaktadır. Isparta, Karaman ve Niğde illeri Türkiye elma üretiminin yüzde 48’ini gerçekleştirmektedir. Elma üretimi küresel meyve üretiminin ağırlık olarak yaklaşık yüzde 12’sini oluşturmakla birlikte ticaret hacmi açısından dünyada muz ve üzümden sonra en fazla ticareti yapılan üçüncü meyvedir’’ diye konuştu.

Bostancı, dünyada 36 ülkenin ticarî elma üretimi yaptığını, elma üretiminde Çin yüzde 49, ABD yüzde 5’lik bir paya sahipken Türkiye’nin yaklaşık 3,2 milyon ton elma üretimi ile toplam üretimin yüzde 4’ünü gerçekleştirmekte olduğunu, Türkiye’nin elma üretiminde dünyada üçüncü sırada yer aldığının altını çizdi. Bostancı, ‘’Türkiye'nin elma üretiminde iç pazar ihtiyacını karşıladıktan sonra yüzde 40’lık bir üretim fazlalığı olduğunu görüyoruz. Ancak ülkemiz buna rağmen üretiminin ancak yüzde 4’ünü ihraç edebilmektedir. Bu durum, doğal olarak iç pazarda arz fazlalığına ve üretici fiyatlarında düşüşe neden olmakta ve üreticiyi hemen her yıl mağdur etmektedir’’ ifadelerini kullandı.