Ekimler devam ediyor

TÜRKİYE’de yeşil mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci sırada yer alan Yozgat'ta çiftçiler, yeni tip korona virüse rağmen üretime ara vermeyerek, tohumları toprakla buluşturuyor. Buğday, arpa, nohut, şeker pancarı, ayçiçeği, yeşil mercimek, fiğ, yonca ve korunga gibi tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde önemli kentler arasında yer alan Yozgat'ta çiftçiler, Kovid-19'a rağmen üretimlerini ara vermeden sürdürüyor. Çiftçiler bir taraftan buğday ekili tarlalarda yabani otla zirai mücadele ederken, diğer taraftan da nohut, yeşil mercimek ve şeker pancarı tohumlarını toprağa ekiyor. Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, 7,5 milyon dekar ekilebilir araziyle Türkiye'de bu alanda 5. olduklarını söyledi. Yaklaşık 3,5 milyon dekarda hububat üretimi yapıldığını anlatan Özkaya, arpa ve buğday gelişiminin çok güzel olduğunu, geçen yıldan daha fazla ürün beklediklerini ifade etti. Özkaya, yemeklik dane baklagil üretimi açısında da önemli bir potansiyele sahip olduklarını, 42 bin 227 kayıtlı çiftçiyle büyük bir tarım ordusuna sahip bulunduklarını vurguladı. Yozgat'ın 600 bin dekar nohut ekimiyle ikinci, 154 bin dekar yeşil mercimekle de ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Özkaya, "Bu yıl yaklaşık 70 bin ton nohut beklemekteyiz. Yeşil mercimekte de iddialıyız. Ekiliş ve ürün bazında Türkiye'nin birinci sırasındayız. 18 bin ton ürün bekliyoruz. Şeker pancarında ise 254 bin dekar ile 3. sıradayız. Korona virüse rağmen üretimini hız kesmeden sürdüren çiftçilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.