EKiLMEDiK TARLA KALMASIN!

Yerköy ilçesinin Çakırhacılı Köyü’nde nadas alanlarının daraltılması uygulaması kapsamında ekilen nohuttan istenilen verimin alındığı kaydedildi. Bakanlık, arazilerin boş bırakılmasının önlenmesi, nadasa bırakılan alanların tarıma kazandırılması, arz açığı olan bitkisel ürünlerin üretiminin artırılması amacıyla, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Orta Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas illeri pilot bölge seçilerek, bu illerde nadasa bırakılan yaklaşık 50 bin dekar alana nohut ekimi yapıldı. Bu yıl itibariyle elde edecek 5 bin ton civarındaki nohut, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı için kullanılacağı kaydedildi. Pilot bölge olarak ilan edilen iller arasında yer alan Yozgat’ta belirlenen toplamda 8 bin dekar nadasa bıkılan tarım alanına nohut ekiminin yapıldığı bildirildi. Yozgat il genelinde 105 bin 150 kilo sertifikalı Azkan çeşidi nohut tohumu 170 çiftçi tarafından kullanılarak, yaklaşık 8 bin dekar nadas alanında nohut ekiminin ardından hasatlarına da başlanıldı. Proje kapsamında, çeşitli nedenlerle nadasa bırakılan bölgelerde, arazisini 3 yıl süre ile boş bırakmamayı taahhüt eden çiftçilerle münavebe esaslarına uygun üretim sözleşmesinin yapıldığı ifade edildi. Çiftçiler, kullandırılacak sertifikalı tohumlarla alım garantili üretim yaptıklarının altı çizilerek, ‘Bu çerçevede dane baklagiller ve baklagil yem bitkileri tohumlarının yüzde 50'si, hububat tohumlarının ise yüzde 100'ü Bakanlığımızca hibe edilecektir. Çiftçilerimizin sözleşmeli modelle üreteceği ürünler, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satın alınacaktır’’ denildi.