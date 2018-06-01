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Devir teslim tamamlandı

YOZGAT’ta sulama birliklerinin DSİ’ye devir işlemleri tamamlandı. Sulama birliklerinin devriyle ilgili çıkarılan yasa kapsamında Yozgat’ta faaliyet gösteren sulama birlikleri DSİ’ye devrildi.

Devir teslim tamamlandı

YOZGAT’ta sulama birliklerinin DSİ’ye devir işlemleri tamamlandı. Sulama birliklerinin devriyle ilgili çıkarılan yasa kapsamında Yozgat’ta faaliyet gösteren sulama birlikleri DSİ’ye devrildi.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Devir teslim tamamlandı

Yozgat’ta bulunan sulama birliklerinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bu kapsamda Yerköy ilçesinde bulunan Yenimahalle, Köseli Belediyesi, çevre köyleri ve Sekili Sulama Birlikleri başkanlığına DSİ 123’ncü Şube Müdürü Ruhi Soldamlı atandı. Düzenlenen devir teslim töreninde eski başkanlar Kamuran Arslan, Ramazan Demir ve Mustafa Kılıçay görevlerini Soldamlı’ya devretti. Ruhi Soldamlı eski başkanlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti. Esenli, Paşaköy ve Boğazlıyan Sulama Birlikleri Başkanlığı’na ise DSİ 123’ncü Şube Müdürlüğü personeli Halil Cezair atandı. Düzenlenen tören ile eski başkanlar Ruhi Ersoy, Naci Türker ve Avni Hokkaömerooğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi, plaket verildi. Yahyasaray ve Çaydoğan Sulama Birlikleri Başkanı DSİ 123’ncü Şube Müdürlüğü personeli Mehmet Akın oldu. Eski başkanlar Durak Karaca ve Ahmet Yıldız’a da teşekkür edilerek, plaket takdimi yapıldı.

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