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Destek başvuruları başladı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik başvuruların başladığını duyurdu.

08 Ocak 2021 Cuma 00:03
Destek başvuruları başladı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi başvurularının başladığını söyledi. Özkaya, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğin yayınlandığını bildirdi. Özkaya, söz konusu tebliğe bağlı ‘Uygulama Rehberi’nin ise bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını kaydetti. Özkaya, ‘’Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenmektedir. Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe bağlı Uygulama Rehberi Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmış ve hibe başvuruları 23 Aralık 2020 tarihinde başlamıştır’’ ifadelerini kullandı. Başvuruların bakanlığın internet sitesinden yapılacağını kaydeden Özkaya, bakanlığın www.tarimorman.gov.tr internet adresinden giriş yapılmak suretiyle başvurunun yapılabileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Destek Başvuruları Başladı
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