Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98171
ALTIN
386.224
DOLAR
6.9630
STERLİN
8.6041
EURO
7.5295

Deneme ekimlerine devam

Yozgat'ta yerli tohumdan deneme patates ekimi yapıldı.

24 Nisan 2020 Cuma 03:36
Deneme ekimlerine devam

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kesintisiz ve yerli gıda üretimini artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş yerli patates tohumluklardan Kuşçu köyünde deneme ekimi yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, korono virüs salgınının sürdüğü bu zorlu günlerde tarımsal üretimi artırarak devam ettirmek amacıyla yerli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen yeni çeşitlerin deneme amaçlı olarak çiftçilerle birlikte ektiklerini belirterek, "Ülkemizde ve ilimizde 2015 yılına kadar patates tohumunda genelde yabancı çeşitler kullanılmaktaydı. Ancak Bakanlığımıza bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün yaptığı özverili ve başarılı çalışmaları neticesinde ilk defa 2015 yılında 2 yeni patates çeşidi elde edilmiştir. Devam eden yıllarda günümüze kadar 10 çeşit tescil edilmiştir" dedi.

Yozgat'ta geçen yıl 6 çeşitte uygulama yapıldığını anımsatan Özkaya, "7 tona varan verimlerle çok güzel sonuçlar almıştık. Bu yıl ise enstitümüzün yeni geliştirmiş olduğu 2 çeşidi daha ekleyerek 8 çeşitte uyguluyoruz. Burada bugün Onaran, Nam, Ünlenen, Leventbey, Nahita, Çağlı, Niğde Sarısı ve Saruhan olmak üzere 8 çeşidin ekimini yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Özkaya, ürünlerin cinslerine göre 80 ile 120 gün arasında hasat edildiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Deneme Ekimlerine Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mikrobiyal Gübreli Nohut Ekimi
Mikrobiyal Gübreli Nohut Ekimi
Gıda işletmeleri denetlendi
Gıda işletmeleri denetlendi
Tarım çalışanları, kapsam dışına alındı
Tarım çalışanları, kapsam dışına alındı
Tarımsal faaliyetler devam ediyor
Tarımsal faaliyetler devam ediyor
Tarımsal sulamada elektrik faturaları ertelensin
Tarımsal sulamada elektrik faturaları ertelensin
Toprak işlemesiz nohut ekimi yapıldı
Toprak işlemesiz nohut ekimi yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim