Deneme çalışmasına yakın takip

Bu amaçlı Yozgat’ın Tayip ve Fakıbeyli köylerinde Toprak İşlemesiz Tarım uygulamaları kapsamında ilk defa Nohut-Mercimek deneme ekimleri gerçekleştirildi. 2014 yılından itibaren yürütülen çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 11 farklı bölgede deneme amaçlı çalışma uygulamaya konuldu. Buğday- Macar Fiği, Yem Bezelyesi münavebesi yapılarak, başarılı sonuçlar elde eden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, yoğun olarak ekimi yapılan nohut ve mercimeği de projeye dahil etti. Tayip ve Fakıbeyli köylerinde tarım alanlarına deneme amaçlı geçtiğimiz yılsonunda Macar Fiğ ekemi yapıldı. Aynı tarım alanlarının bitişiğindeki bir parsele nohut, diğer bir parselede mercimek ekemi gerçekleştirildi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları denetimlerde nohut ve mercimekte gelişme sürecinin iyi olduğu tespit edildi.