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Demonstrasyon hasadı yapıldı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Sarınınören Köyünde düzenlenen törenle buğday tarlasında demonstarsyon hasadı yapıldı.

Demonstrasyon hasadı yapıldı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Sarınınören Köyünde düzenlenen törenle buğday tarlasında demonstarsyon hasadı yapıldı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Demonstrasyon hasadı yapıldı

Merkeze bağlı Sarınınören Köyünde gerçekleştirilen hasat törenine Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şenol Akın, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Demonstrasyon çalışması hakkında bilgi veren İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Sarınınören Köyünde yapılan buğday demnstrasoyn çalışmasıyla, bölgeye önerilebilecek buğday çeşitleri kullanıldığını söyledi. Özdemir, “Çalışmada Yozgat ilinde yaygın olarak ekilişi yapılan bazı buğday ve arpa çeşitlerinin yanında yeni tescil edilen çeşitlere de yer verildi” dedi.

İl Müdürü Özdemir, çalışmada kullanılan çeşitlerin ortalama bir yetiştiricinin yaptığı yetiştiricilik uygulamaları ile aynı parsel üzerinde, eşit şartlar altında gösterecekleri gelişim ve verim performanslarını ölçmek ve üreticilere görsel olarak göstermenin amaçlandığını ifade etti. Ziyaattin Özdemir, “Bu amaçla bugün burada 2 ayrı parsel üzerinde birer dekar alan üzerinde 25 kilo tohum kullanılarak 12 çeşit ekmeklik, 4 çeşit makarnalık ve 3 çeşit arpa ürününün hasat işlemini gerçekleştirdik. Çeşitlerin özellikleri ve verimleriyle ilgili veriler, hasat sonrası yapacağımız çalışma ve değerlendirmelerden sonra üreticilerimizle paylaşılacaktır” şeklinde konuştu.

Tarla sahibi Çiftçi Ersoy Ersoy ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri proje doğrultusunda, tarlasında yeni tür ve çeşitleri deneme imkanı bulduğunu söyledi. Çiftçi Ersoy Ersoy, “Verimli ve faydalı bir çalışma oldu, bundan sonraki yıllarda daha bilinçli ekim yaparak, daha verimli ve kaliteli ürün alacağız” diye konuştu.

Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ise katkılarından dolayı Çiftçi Ersoy Ersoy’a plaket takdiminde bulundu. Vali Yardımcısı Yılmaz, “Bu çiftçimiz birçok çiftçinin yanaşmadığı bir uygulamayı tarlasında ziraatçılarımız ile birlikte tatbik etti ve olumlu neticeleri hep birlikte görmüş olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu tür uygulama ve denemeler ülkemizde tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğini artırmakla birlikte çiftçilerimizin de ürününden daha fazla gelir getirmesini sağlamaktadır. Emeğin geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Haber:Mustafa TEKER

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