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Çiftçiye ekim uyarısı

YOZGAT İl Tarım Müdürlüğü bir parselde aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya üç kez ekilmesi durumunda çiftçilere destekleme ödemeleri yapılamayacağını hatırlattı.

Çiftçiye ekim uyarısı

YOZGAT İl Tarım Müdürlüğü bir parselde aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya üç kez ekilmesi durumunda çiftçilere destekleme ödemeleri yapılamayacağını hatırlattı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Çiftçiye ekim uyarısı

Tarım ürünlerinin yeterli, kaliteli ve uygun maliyetlerde üretiminin hedeflendiği, arazinin ve çiftçinin korunmasını amaçlayan uygulamayla ilgili çiftçilere uyarılarda bulunuldu.
Halk arasında ‘ekim nöbeti’ diye adlandırılan uygulama kapsamında, 2018 üretim yılından başlamak üzere, bir parselde aynı tek yıllık bitkiyi arka arkaya üç kez eken çiftçinin üçüncü üretim için bakanlık tarafından belirtilen destekleme ödemeleri alamayacağı hatırlatıldı.
Bu kapsamda 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe(nöbetleşe ekim) şartı getirildiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, “Bu nedenle; 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş-yetiştirecek olan ve 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, tebliğin ilgili maddeleri gereğince hem mazot-gübre hem de varsa fark ödemeleri desteklemeleri gibi diğer bitkisel desteklemelerinden faydalanamayacak” dedi.
İl Müdürü Özdemir, desteklemelerden yararlanabilmek için çiftçilerin münavebe sistemine özen göstermeleri, yaptıkları ekimleri Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt ettirmeleri uyarısını yaptı.

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