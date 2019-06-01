ÇiFTÇiYE ASMA FiDANI

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Çetin, bağcılığın dünyanın en eski tarımsal uğraşılardan biri olmasının temelinde tüketim çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklandığını söyledi. Yozgat’ın bağcılık anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çetin, Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Asma Fidanı Üretim Ünitesi ile bölgede unutulmaya yüz tutmuş bağcılığın geliştirilmesini amaç edindiklerini belirtti. Doç. Dr. Çetin, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde proje kapsamında bugün itibariyle üç dönemde toplamda 15 bin adet fidanın dağıtılması sağlanarak Yozgat çiftçisini bağcılık konusunda desteklediklerini ifade etti. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran, “Burada binlerce asma fidanı üretip dağıtarak hedeflerimize ulaşamayız. Ziraat Fakültesi olarak bölgedeki misyonumuz asma fidan sayılarını arttırmak ya da üzüm üretimini artırmak değil. Bu sistemin bölge ekonomisine getirmiş olduğu katkı bizler için daha önemli. Dolayısıyla gerek üniversite gerekse çiftçilerimizin katkıları ile bu işi birlikte daha koordineli, daha profesyonel ve bölgede ciddi bir ekonomik katma değer üretecek bir sektör haline dönüştürmemiz gerekir” dedi. Konuşmaların ardından 5 bin adet tüplü asma fidan belirlenen çiftçilere düzenlenen törenle dağıtıldı. Asma fidanı alan çiftçiler projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.