Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125

ÇiFTÇiYE ASMA FiDANI

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ‘Yozgat İli Bağlarında Tüplü Asma Fidanı ile Bağ Tesisinin Teşvik Edilmesi’ projesi kapsamında, Yozgat ve ilçelerinde bağcılıkla uğraşan, iki dönüm ve üzerinde bağı bulunan 20 çiftçiye 5 bin adet tüplü asma fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.

ÇiFTÇiYE ASMA FiDANI

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ‘Yozgat İli Bağlarında Tüplü Asma Fidanı ile Bağ Tesisinin Teşvik Edilmesi’ projesi kapsamında, Yozgat ve ilçelerinde bağcılıkla uğraşan, iki dönüm ve üzerinde bağı bulunan 20 çiftçiye 5 bin adet tüplü asma fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
14 Okunma
ÇiFTÇiYE ASMA FiDANI

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Çetin, bağcılığın dünyanın en eski tarımsal uğraşılardan biri olmasının temelinde tüketim çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklandığını söyledi. Yozgat’ın bağcılık anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çetin, Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Asma Fidanı Üretim Ünitesi ile bölgede unutulmaya yüz tutmuş bağcılığın geliştirilmesini amaç edindiklerini belirtti. Doç. Dr. Çetin, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde proje kapsamında bugün itibariyle üç dönemde toplamda 15 bin adet fidanın dağıtılması sağlanarak Yozgat çiftçisini bağcılık konusunda desteklediklerini ifade etti. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran, “Burada binlerce asma fidanı üretip dağıtarak hedeflerimize ulaşamayız. Ziraat Fakültesi olarak bölgedeki misyonumuz asma fidan sayılarını arttırmak ya da üzüm üretimini artırmak değil.  Bu sistemin bölge ekonomisine getirmiş olduğu katkı bizler için daha önemli. Dolayısıyla gerek üniversite gerekse çiftçilerimizin katkıları ile bu işi birlikte daha koordineli, daha profesyonel ve bölgede ciddi bir ekonomik katma değer üretecek bir sektör haline dönüştürmemiz gerekir” dedi. Konuşmaların ardından 5 bin adet tüplü asma fidan belirlenen çiftçilere düzenlenen törenle dağıtıldı. Asma fidanı alan çiftçiler projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şekerden bayram avansı
Şekerden bayram avansı
Çilek üretimi artıyor
Çilek üretimi artıyor
Çilek üretimi
Çilek üretimi
Tarım üretimi çeşitleniyor
Tarım üretimi çeşitleniyor
ZARARLI ALARMI!
ZARARLI ALARMI!
Yem bitkisi çeşitlendiriliyor
Yem bitkisi çeşitlendiriliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim