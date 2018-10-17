Çiftçinin mağduriyeti meclise taşındı

Keven, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesiyle, ay çekirdeği üreticisi ile birlikte tarımın sorunlarını, ithalat sonucunda oluşan çiftçi mağduriyetlerini gündeme taşıdı. Keven, Yozgat’ın başlıca geçim kaynağının tarım olduğunu, Türkiye’nin bu sektördeki önemli bir ili olduğunu hatırlattı. Keven, ‘’Yeşil Mercimek üretiminde birinci, şekerpancarı üretiminde ikinci, buğday üretiminde ilk 10'da söz sahibi bir tarım iline sahibiz. Çiftçilerimiz bilindiği üzere son yıllarda ay çekirdeği gibi farklı ürünlere yönelmiştir. Ancak, son yıllarda artan ithalat miktarları çiftçilerimizin ürünlerinin elinde kalmasına veya aşırı düşük fiyata satılmasına sebep olmaktadır. Yerli çiftçimizin göç etmesini istemiyorsak, ekonomik olarak güçlendirmeleri ve ithalat politikasına son verilmesi gerekmektedir’’ dedi.

Keven, ay çekirdeği üreticisinin elinde kalan ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmasının mümkün olup olmadığı sorusunu yöneltti, diğer sorularını ise, ‘İthalat politikanızı değiştirerek, ulusal tarımımızı ve kendi çiftçimizi güçlendirme planınız var mı? Çerezlik ay çekirdeğinin ne gibi bir stratejik yönü bulunmaktadır da bu sene içinde yaklaşık 60 bin ton çerezlik ay çekirdeği ithal ettiniz? 2017 yılı içinde ay çekirdeği üreticisi ürününü ortalama 5 liraya satarken bu yıl 3 liraya bile alıcı bulamamaktadır, bunun neticesinde ekim alanının daralacağından yola çıkarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gelecek yıl çerezlik ay çekirdeği ithalatına bir son vermeyi planlıyor musunuz?’’ diye sıraladı.