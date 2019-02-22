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Çiftçilere kenevir eğitimi

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, kenevir ekiminin yaygınlaşması için çiftçilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Çiftçilere kenevir eğitimi

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, kenevir ekiminin yaygınlaşması için çiftçilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Çiftçilere kenevir eğitimi

Bahadın Belediyesi konferans salonunda düzenlenen seminere il ve ilçe tarım müdürlüğü uzmanları katıldı. Konuyla ilgili sunum gerçekleştiren uzmanlara, çiftçiler merak ettikleri soruları yönelterek bilgiler aldı. Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, kenevir ekiminin Yozgat’ta çiftçilere yeni bir geçim kapısı sağlayacağına dikkat çekti. Özcan, "Kenevir, otomobil sektöründe doğal fiber parçalar, ağaç işleme sanayisi, kenevir talaşından doğal inşaat malzemeleri, ahşap malzeme, kumaş ve kanvas ürünler, gemi halatı, izolasyon malzemeleri, kozmetik ürünler, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti gibi çok geniş alanda kullanılıyor. Dolayısıyla kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğu iyi biliniyor" dedi
Seminere İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaettin Özdemir, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Gençer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile çiftçiler katıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
SorgunBahadın
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