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Çiftçilerden TMO iddiası

YOZGAT Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO)’nin nohut alımlarını ay sonuna kadar durdurduğu iddia edildi. Yozgat’ta nohudunu ofise satmak isteyen çiftçiler, TMO’nun nohutlarını almadığını iddia etti.

Çiftçilerden TMO iddiası

YOZGAT Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO)’nin nohut alımlarını ay sonuna kadar durdurduğu iddia edildi. Yozgat’ta nohudunu ofise satmak isteyen çiftçiler, TMO’nun nohutlarını almadığını iddia etti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Çiftçilerden TMO iddiası

Yozgat’ta buğday hasadını tamamlayarak ofis ve tüccara satışını yapan çiftçiler nohuta yöneldi. Nohut ekimi yapan çiftçiler, tarladaki nohut hasadını da bitirdi. Nohudunu Yozgat TMO’ya satmak isteyen bir grup çiftçi, nohudunu satamadığını iddia etti. Çiftçiler,  nohut satmak için ofise başvuru yaptıklarını belirterek, “Lakin, TMO nohutlarımızı almadı. Bize gerekçe olarak ise ay sonuna kadar nohut alımı yapmayacaklarını söylediler. Biz Yozgat TMO’da bu durumla karşılaştık. Diğer ofislerde de durum aynı mı bilmiyoruz” diye konuştular. Yozgatlı çiftçiler, ellerinde mahsul olarak nohut kaldığını, TMO’nun bu tutumuyla çiftçiyi tüccara yönelttiğini de savunarak, “Mahsulümüzü tüccara daha ucuza satmak durumunda kalacağız. Yetkililerden bu konuyla ilgili açıklama ve somut cevap bekliyoruz” dediler.

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