Çiftçi pancar fiyatını bekliyor

Şekerpancarı üreticilerinin sorunlarına cevap aramak için Türk Şeker A.Ş. ile görüşüldüğünü ifade eden Keven, kendilerine muğlak ifadelerle geri dönüş yapılmasına tepki gösterdi.

Şekerpancarının ülkemiz için stratejik bir ürün olduğunu, geldiğimiz noktada hükümetin 17 yıldır izlediği tarımı bitirme politikası sonucu şekerpancarı üretiminin sorun yumağına dönüştüğünü savunan Keven,

“Yaklaşık 2 ay sonra Eylül ayı içinde 2019 yılı şekerpancarı hasat dönemi gerçekleşecek ancak ortada ne bir fiyat var ne de yetkililerden bir cevap var! Çiftçimiz adına soruyoruz bu sene ne kadar fiyat vereceksiniz diye maalesef Türk Şeker A.Ş.’ den net bir cevap yok. Siz bilmeyeceksiniz de hangi kurum bilecek? Bugüne kadar ne yazık ki miting alanlarına hapsedilmiş, siyasete malzeme yapılmış bir ürün fiyatı açıklama anlayışı var” dedi.

Geçmiş yılları hatırlatan Keven, “Devamlı miting alanlarında açıklanan şekerpancarı fiyatı ne oldu da bu sene açıklanamadı” diye sordu.

Şekerpancarı çiftçisinin gitgide yoksullaştığını ve alım gücünün düştüğünü anlatan Keven,

“Mazotu gübresi işçiliği artarken sattığı şekerpancarının fiyatı TL olarak bir miktar artıyor gibi görünüyor ama hem enflasyon artışına hem de doların artışına yenik düşüyor. Ortalama hasat dönemi olan 15 Eylül tarihinde ki kur dikkate alınırsa, 2017 yılında ton başına fiyatı 61 dolar iken 2018 yılında 38 dolara gerilemiştir. Bu yıl ise fiyatın ne olacağı meçhul” şeklinde konuştu.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çeken Keven,

“Yozgat Yerköy bölgesini de kapsayan Çorum Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesinden sonra şekerpancarı çiftçisi sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmedi. Çiftçi geçen yıl birçok konuda mağdur edildi. Yerköy’de ki pancar toplama merkezi kapatıldığı için mağdur edildi. Nakliye ücretleri düşürüldüğü için mağdur edildi” ifadelerini kullandı.

Ali Keven, 2000 yılından bugüne 1 milyon dekar alanda artık şekerpancarının ekilmediğini belirterek Keven, çiftçilerin üretime devam edebilmek için siyasi iktidardan bir cevap beklediklerini ancak cevap dahi bulamadıklarını söyledi.

Milletvekili Ali Keven,

“Ülkemizde 2000 yılında 4 milyon 100 bin dekar alanda şekerpancarı ekimi yapılırken, 2018'de bu alan 3 milyon 100 bin dekara düştü. Yani 1 milyon dekarlık alanda artık şekerpancarı ekimi yapılmıyor. Tarla ya boş bırakılıyor ya da daha az emek isteyen ürünler ekiliyor. Çünkü çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor. Borç yükü git gide artıyor. Kendisine sahip çıkması gereken Ziraat Bankası’nın kapısına gidiyor eli boş dönüyor. Ziraat Bankası, futbol kulüplerine sunduğu imtiyazlı kredileri çiftçi almak istediği zaman çiftçiyi görmemezlikten geliyor. Çiftçiyi bilinçli olarak üretimden koparmak istiyorlar. Bunu biz söylemiyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) söylüyor. 17 yılda çiftçi sayısı 456 bin kişi azaldı” diyerek açıklamasını noktaladı.