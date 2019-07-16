Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97098
ALTIN
259.567
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1463
EURO
6.4543

Çiftçi pancar fiyatını bekliyor

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bu yıl için şekerpancarı alım fiyatlarının açıklanmamış olmasına tepki gösterdi. Ziyaret etmiş olduğu pancar ekim alanlarında çiftçilerin sorunlarını dinleyen Keven’e pancar çiftçileri yaklaşık 2 ay sonra hasadı yapılacak olan şekerpancarı için hala bir fiyat açıklanmadığını ilettiler.

Çiftçi pancar fiyatını bekliyor

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bu yıl için şekerpancarı alım fiyatlarının açıklanmamış olmasına tepki gösterdi. Ziyaret etmiş olduğu pancar ekim alanlarında çiftçilerin sorunlarını dinleyen Keven’e pancar çiftçileri yaklaşık 2 ay sonra hasadı yapılacak olan şekerpancarı için hala bir fiyat açıklanmadığını ilettiler.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
13 Okunma
Çiftçi pancar fiyatını bekliyor

Şekerpancarı üreticilerinin sorunlarına cevap aramak için Türk Şeker A.Ş. ile görüşüldüğünü ifade eden Keven, kendilerine muğlak ifadelerle geri dönüş yapılmasına tepki gösterdi.

Şekerpancarının ülkemiz için stratejik bir ürün olduğunu, geldiğimiz noktada hükümetin 17 yıldır izlediği tarımı bitirme politikası sonucu şekerpancarı üretiminin sorun yumağına dönüştüğünü savunan Keven,
“Yaklaşık 2 ay sonra Eylül ayı içinde 2019 yılı şekerpancarı hasat dönemi gerçekleşecek ancak ortada ne bir fiyat var ne de yetkililerden bir cevap var! Çiftçimiz adına soruyoruz bu sene ne kadar fiyat vereceksiniz diye maalesef Türk Şeker A.Ş.’ den net bir cevap yok. Siz bilmeyeceksiniz de hangi kurum bilecek? Bugüne kadar ne yazık ki miting alanlarına hapsedilmiş, siyasete malzeme yapılmış bir ürün fiyatı açıklama anlayışı var” dedi.

Geçmiş yılları hatırlatan Keven, “Devamlı miting alanlarında açıklanan şekerpancarı fiyatı ne oldu da bu sene açıklanamadı” diye sordu.

Şekerpancarı çiftçisinin gitgide yoksullaştığını ve alım gücünün düştüğünü anlatan Keven,
“Mazotu gübresi işçiliği artarken sattığı şekerpancarının fiyatı TL olarak bir miktar artıyor gibi görünüyor ama hem enflasyon artışına hem de doların artışına yenik düşüyor. Ortalama hasat dönemi olan 15 Eylül tarihinde ki kur dikkate alınırsa, 2017 yılında ton başına fiyatı 61 dolar iken 2018 yılında 38 dolara gerilemiştir. Bu yıl ise fiyatın ne olacağı meçhul” şeklinde konuştu.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çeken Keven,

“Yozgat Yerköy bölgesini de kapsayan Çorum Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesinden sonra şekerpancarı çiftçisi sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmedi. Çiftçi geçen yıl birçok konuda mağdur edildi. Yerköy’de ki pancar toplama merkezi kapatıldığı için mağdur edildi. Nakliye ücretleri düşürüldüğü için mağdur edildi” ifadelerini kullandı.

Ali Keven, 2000 yılından bugüne 1 milyon dekar alanda artık şekerpancarının ekilmediğini belirterek Keven, çiftçilerin üretime devam edebilmek için siyasi iktidardan bir cevap beklediklerini ancak cevap dahi bulamadıklarını söyledi.
Milletvekili Ali Keven,

“Ülkemizde 2000 yılında 4 milyon 100 bin dekar alanda şekerpancarı ekimi yapılırken, 2018'de bu alan 3 milyon 100 bin dekara düştü. Yani 1 milyon dekarlık alanda artık şekerpancarı ekimi yapılmıyor. Tarla ya boş bırakılıyor ya da daha az emek isteyen ürünler ekiliyor. Çünkü çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor. Borç yükü git gide artıyor. Kendisine sahip çıkması gereken Ziraat Bankası’nın kapısına gidiyor eli boş dönüyor. Ziraat Bankası, futbol kulüplerine sunduğu imtiyazlı kredileri çiftçi almak istediği zaman çiftçiyi görmemezlikten geliyor. Çiftçiyi bilinçli olarak üretimden koparmak istiyorlar. Bunu biz söylemiyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) söylüyor. 17 yılda çiftçi sayısı 456 bin kişi azaldı” diyerek açıklamasını noktaladı.

Son Güncelleme: 15.07.2019 18:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sularımız balıklandırıldı
Sularımız balıklandırıldı
ÇiN SEDDiNi AŞTIK
ÇiN SEDDiNi AŞTIK
Verimlilik konuşuldu
Verimlilik konuşuldu
Zahmetsiz tarımda Arpa hasadı
Zahmetsiz tarımda Arpa hasadı
Çiftçiye iş güvenliği eğitimi
Çiftçiye iş güvenliği eğitimi
Deneme çalışmaları olumlu
Deneme çalışmaları olumlu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim