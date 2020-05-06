ÇiFTÇi MEMNUN AMA!

Halen çiftçilik faaliyetlerini ara vermeden sürdüren, Yozgat Ziraat Odası eski Başkanı Süleyman Çatalyürek, Cumhuriyet tarihinde ilk kez hububat ve bakliyat taban fiyatlarının hasada başlanılmadan aylar öncesinde açıklanmasının sevindirici olduğunu söyledi. Çatalyürek, ‘’Bu açıklama çiftçiye verilen ehemmiyeti ortaya koymaktadır. Ancak verilen taban fiyat giden yıllara göre yüksek görünse de girdi maliyetleri dikkate alındığında düşük kalmaktadır. Taban fiyatın biraz daha yükseltilmesi gerekir’’ dedi. Çatalyürek, hem hububatta hem de bakliyatta verilen primin yüksek olmasının sevindirici olduğunun altını çizerek, ‘’Bakliyatta verilen taban fiyat geçen yıl verilen fiyatla aynı. Taban fiyatın yeniden değerlendirilip, artırılması gerekir’’ ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ise, 2020 hasat dönemi hububat ve bakliyat fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Açıklanan fiyatların başfiyat olduğunu aktaran Açıkgöz, "İnşallah taban fiyatlar da bu şekilde yüksek olur. Toprak Mahsulleri Ofisi düşük vasıflı ekmeklik buğdayın tonunu bin 425 liradan alırsa çok iyi. Nohut ve mercimeğin fiyatları da güzel" dedi. Açıkgöz, çiftçinin en büyük sıkıntısının özellikle İç Anadolu bölgesinde desteklerden tam yararlanamaması olduğunu vurguladı. Açıkgöz, "Köylerimizden fazla göç olduğu için köyde arazi sahiplerinin çoğu il dışında yaşıyor. Köyde az sayıda vatandaşımız çiftçilik yapıyor. Ancak bu çiftçilerimizde kiralama yöntemiyle ekim yaptıkları için devletin verdikleri mazot, gübre ve ürün desteklerinden yararlanamıyor. Çiftçi 3 bin dekar alanda ekim yapıyor ama Çiftçi Kayıt Sisteminde 350 - 400 dekar çıkıyor. Bu nedenle de ürün kotası düşük oluyor ve desteklerden faydalanamıyor. 60 ton nohut üreten çiftçi ancak 5 ton ürüne destek alabiliyor. Çiftçimiz ürettiği ürünü kanıtlayamıyor" diye konuştu.