Çiftçi Eğitimlerine devam

Her hafta düzenli olarak teknik personeller tarafından çiftçilerin talepleri doğrultusunda eğitim konuları belirlenerek, köyler ziyaret edildi. Yozgat Merkez Divanlı Mahallesindeki okulun konferans salonunda, Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Şube Müdürleri ve teknik personel ile birlikte çiftçilere yönelik eğitim toplantısına katıldı. Teknik personel tarafından, korumalı tarım ve geçen yıl yapılan deneme ve demonstrasyon çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Buzağı ölümlerinin önlenmesinin önemi, aşılama konuları da anlatıldı. Gübreleme gibi teknik konularda, üretim izni olmayan merdiven altı gübrelerden almamaları konusunda çiftçiler uyarıldı. Çiftçilere gösterilen sunumlardan sonra soru ve cevap kısmına geçildi. Çiftçilerin sorularına ilgili teknik personeller cevap verdi.