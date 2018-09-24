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Çedeneli Kavurga

YOZGAT Belediyesince, çedene ile buğdayın tandırda kavrulup karıştırılmasıyla elde edilen "çedeneli kavurga"nın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ikramlık ve hediyelik kavurga üretiliyor.

Çedeneli Kavurga

YOZGAT Belediyesince, çedene ile buğdayın tandırda kavrulup karıştırılmasıyla elde edilen "çedeneli kavurga"nın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ikramlık ve hediyelik kavurga üretiliyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Çedeneli Kavurga

Köylerde yufka ekmek yapan kadınların, gün sonunda sacı ters çevirerek yaptıkları "çedeneli kavurga" dinlenirken tüketilen ve misafirlere ikram edilen farklı çerezlik lezzetler arasında yer alıyor. Yapımının zahmetsiz, maliyetinin de düşük olması dolayısıyla tercih edilen kavurga için özellikle "Sarı Bursa" cinsi buğday kullanılıyor. Kalburdan elenerek irileri seçilen buğday, yıkanıp temizlendikten sonra tandırda yakılan ateşte ters çevrilen sacda 10-15 dakika pişiriliyor.  Daha sonra ıslatılıp tuzlanan ve kavrulan çedene ile buğdayın harmanlanmasıyla "çedeneli kavurga" elde ediliyor. Son yıllarda unutulmaya yüz tutsa da Yozgat ve yöresindeki bazı köylerde halen yapılan "çedeneli kavurga" vazgeçilmez lezzetler arasında yer almayı sürdürüyor. Yozgat Belediyesi de belediyeye ait aşevinde yaptırdığı yıllık yaklaşık 600 kilogram kavurgayı, konaklara gelen misafirlere ikram ederek ve küçük torbalarda hediyelik olarak vererek, bu lezzetin gelecek nesillere taşınmasını ve daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, çedeneli kavurganın kentin mutfak geleneğinde geçmişte çok önemli yeri bulunduğunu söyledi.  Çedeneli kavurganın "kuru yemişin atası" olduğunu vurgulayan Aslan, "Zaman içerisinde şehirleşmeyle unutulan yiyeceklerden birisi ama biz son 4 yıldır çedeneli kavurga üretiyoruz. Konaklarımızda ikram ediyoruz ayrıca küçük torbalarda hediyelik olarak veriyoruz" dedi.

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