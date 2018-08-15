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Canlı Hayvan Pazarı

AKDAĞMADENİ ilçesi, modern bir canlı hayvan pazarına kavuşuyor.

Canlı Hayvan Pazarı

AKDAĞMADENİ ilçesi, modern bir canlı hayvan pazarına kavuşuyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Canlı Hayvan Pazarı

Yaklaşık 20 bin dönümlük alana yapılan canlı hayvan pazarı inşaatında incelemelerde bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ilçe girişinde, Sivas karayolu güzergahında yapımı devam eden, çevre ve insan sağlığı açısından da oldukça modern bir şekilde inşa edilmeye çalışılan canlı hayvan pazarının, çevre yerleşim yerlerinden gelen alıcı ve satıcılarla ilçeye katma değer sağlayacağını söyledi. Coşkun, bin 600 metrekare alanda tesis edilmeye çalışılan canlı hayvan pazarında, pazara girişte araçların ve hayvanların dezenfektesi yapılacağını, modern bir de mezbahanın hizmet vererek,  günde 400 küçük, 200 büyük baş hayvan kesilebileceğini bildirdi. Coşgun, “Pazar yerimiz oldukça mükemmel, alıcı ve satıcılar için her türlü imkanı ve yeniliği sunmaya çalıştık. 20 bin dönüm arazi üzerinde yapılan canlı hayvan pazarımızın içerisinde mezbaha, soğuk hava deposu gibi hizmetlerde sunulacak. Bin 600 metrekare alanın tahsis edildiği canlı hayvan pazarında alıcı ve satıcılar daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda alış-verişlerini yapabilecekler” dedi.

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