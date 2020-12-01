Bürokrasi azaltıldı!

TARIM ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan hayvan tanımlanması, tescili, izlenmesi, göçer hayvanların, yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakli ile ilgili yönetmeliklerinin hayvancılıkta bürokrasiyi azaltacağını, tanımlama, bildirim işlemlerinde süreyi uzatarak hayvan sahiplerinin işleri kolaylaştırıldı. Son yıllarda hayvancılık alanında önemli gelişmelere sahne olan Yozgat’ta hayvanların kayıt altına alınıp, kulak küpesi takılması işlemleriyle ilgili bürokratik sorunlarla karşılaşan besicilerin, yönetmenlik değişikliği ile rahat bir nefes alacağı kaydedildi. Mevcut durumda sığır cinsi hayvanların yaşları 3 aylığa, koyun ve keçi türü hayvanlar ise 6 aylığa gelene kadar küpelenerek kayıt altına alındığı, göçer hayvanlar için bu sürenin 9 ay olduğu hatırlatıldı. Yetiştiricilerin idari para cezaları ile karşı karşıya kalmaması için bu sürelerin sığır cinsi hayvanlarda 6 aya, koyun ve keçi türü hayvanlarda ve göçer hayvanlarda 1 yıla çıkarılarak kimliklendirme ve kayıt altına alma işlemlerinin daha geniş zamana yayılmasının sağlandığı belirtildi. Yozgat’ta küçük ölçekli geleneksel aile işletmeciliğinin yaygın olduğu, göçer, yayla ve Kurban Bayramı başta olmak üzere hayvan hareketlerinin çok yoğun görülmesi, ağır kış şartları, coğrafi koşulların uygun olmamasının zaman zaman tanımlama süreleri içinde hayvanların küpelenerek kayıt altına alınamamasına yol açtığına vurgu yapıldı. Yetiştiricilerin idari para cezaları ile karşı karşıya kaldığı, bu nedenle yönetmeliklerde yapılan değişiklik ile sürelerin sığırda 3 aydan 6 aya, koyun ve keçide 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Hayvan sahipleri tarafından yapılması gereken hayvan giriş-çıkışı veya alım-satımları için 7 gün olan bildirim süresinin de 30 güne yükseltildiği bildirildi. Yapılan değişiklikle, ilin coğrafi yapısı, personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler nedeniyle yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanamayan her yaştaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alınabilmesi amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna da yetki verildi.