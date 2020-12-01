Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1284
ALTIN
447.242
DOLAR
7.8066
STERLİN
10.4352
EURO
9.3509

Bürokrasi azaltıldı!

Yönetmelikte yapılan değişiklikle hayvancılıkta bürokrasinin azaldığı, sığır cinsi hayvanlarda 3 ay, koyun ve keçi türü hayvanlarda 6 ay olan küpeleme süresinin uzatıldığı açıklandı.

01 Aralık 2020 Salı 00:20
Bürokrasi azaltıldı!

TARIM ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan hayvan tanımlanması, tescili, izlenmesi, göçer hayvanların, yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakli ile ilgili yönetmeliklerinin hayvancılıkta bürokrasiyi azaltacağını, tanımlama, bildirim işlemlerinde süreyi uzatarak hayvan sahiplerinin işleri kolaylaştırıldı. Son yıllarda hayvancılık alanında önemli gelişmelere sahne olan Yozgat’ta hayvanların kayıt altına alınıp, kulak küpesi takılması işlemleriyle ilgili bürokratik sorunlarla karşılaşan besicilerin, yönetmenlik değişikliği ile rahat bir nefes alacağı kaydedildi. Mevcut durumda sığır cinsi hayvanların yaşları 3 aylığa, koyun ve keçi türü hayvanlar ise 6 aylığa gelene kadar küpelenerek kayıt altına alındığı, göçer hayvanlar için bu sürenin 9 ay olduğu hatırlatıldı. Yetiştiricilerin idari para cezaları ile karşı karşıya kalmaması için bu sürelerin sığır cinsi hayvanlarda 6 aya, koyun ve keçi türü hayvanlarda ve göçer hayvanlarda 1 yıla çıkarılarak kimliklendirme ve kayıt altına alma işlemlerinin daha geniş zamana yayılmasının sağlandığı belirtildi.  Yozgat’ta küçük ölçekli geleneksel aile işletmeciliğinin yaygın olduğu, göçer, yayla ve Kurban Bayramı başta olmak üzere hayvan hareketlerinin çok yoğun görülmesi, ağır kış şartları, coğrafi koşulların uygun olmamasının zaman zaman tanımlama süreleri içinde hayvanların küpelenerek kayıt altına alınamamasına yol açtığına vurgu yapıldı. Yetiştiricilerin idari para cezaları ile karşı karşıya kaldığı, bu nedenle yönetmeliklerde yapılan değişiklik ile sürelerin sığırda 3 aydan 6 aya, koyun ve keçide 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Hayvan sahipleri tarafından yapılması gereken hayvan giriş-çıkışı veya alım-satımları için 7 gün olan bildirim süresinin de 30 güne yükseltildiği bildirildi. Yapılan değişiklikle, ilin coğrafi yapısı, personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler nedeniyle yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanamayan her yaştaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alınabilmesi amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna da yetki verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Bürokrasi Azaltıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERACILIK GELiŞiYOR
SERACILIK GELiŞiYOR
KIRSALA YATIRIM
KIRSALA YATIRIM
YEREL TOHUM TOPRAKLA
YEREL TOHUM TOPRAKLA
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
Tarıma sulama desteği
Tarıma sulama desteği
Ekimlere devam
Ekimlere devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim