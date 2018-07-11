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Buğdayda beşinciyiz

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ın buğday ekiliş alanı sıralamasında Türkiye’de beşinci sırada bulunduğunu belirtti.

Buğdayda beşinciyiz

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ın buğday ekiliş alanı sıralamasında Türkiye’de beşinci sırada bulunduğunu belirtti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Buğdayda beşinciyiz

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ın buğday ve arpa üretiminde gerek ekiliş alanı, gerek üretim miktarı açısından Türkiye’de önemli üretim merkezlerinin başında geldiğini söyledi. İl Müdürü Özdemir, Yozgat’ta 2017 yılı TÜİK verilerine göre tarla bitkileri ekiliş alanının 444 bin 369 hektar olduğunu, bu alan içerisinde buğday ekiliş alanının ise 316 bin 292 hektar olduğunu bildirdi. Yozgat’ın buğday üretiminde ekiliş alanına göre beşinci sırada geldiğini vurgulayan Özdemir, “İl Müdürlüğü olarak bu durumu dikkate alıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yaptığımız deneme ve demonstarsyon çalışmalarıyla çiftçilerimizi bilinçlendirerek verimi ve üretimi artırmaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

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