Bilgilendirmeye devam

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Başer’e 5. Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgi aktardı. Uzmanlar ise, Sarıkaya ve Yerköy İlçelerinde bilgilendirme toplantıları yaptı. Bu arada yenilebilir enerji yatırımları kapsamında kapasite muafiyet belgesinin verilmesi ile ilgili de bilgiler verildi. Türker, ilgili yönetmelik kapsamında, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı, kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde, tarım ve kırsal kalkınma amaçlı, kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler için kapasite muafiyet belgesi düzenleme yetkilerinin bulunduğunu söyledi. Türker, ‘’5’inci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, yatırımlarında kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine yer verecek olan başvuru sahiplerinin kapasite muafiyet belgesi başvuruları 18 Şubat 2019 tarihinde başladı, 15 Mart 2019 tarihinde sona erecektir. Kapasite muafiyet belgesi için başvurular, ilimizde kurumumuza yapılmaktadır. Belirlenen tarihler arasında başvurusunu yapmayan başvuru sahipleri adına, bu çağrı dönemi kapsamında kapasite muafiyet belgesi düzenlenmeyecektir’’ dedi.