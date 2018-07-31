Biçerdöverlere yakın takip

Özellikle karayollarında biçerdöverlerin, biçim mekanizmasını sökmeden trafiğe çıkmalarının büyük tehlikelere neden olduğu, araç trafiğini aksattığı kaydedildi. Köy yollarında ve karayolunun tarım alanlarının bulunduğu bölgelerden geçen kesimlerinde trafik uyarı işareti olmaksızın park edilen traktörler, kedi gözü ve uyarıcı işareti bulunmayan römorkların gece karayoluna çıkmalarının ciddi tehlikelerle birlikte, ölümlü kazalara da neden olduğu ifade edildi. Yozgat Jandarma Komutanlığı Trafik timleri, jandarma bölgesindeki tarım sektöründe çalışan biçerdöver ve traktörleri yakın takibe aldı. Bu yıl tarım hasat sezonunda yapılan denetimlerde 687 traktör ve biçerdöverin kontrolden geçirildiği, bunlardan 41’ine ceza uygulandığı belirtildi. Jandarma Trafik timlerinin, gerekli kontrollerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.