Ayçiçeğinde verim artışı

Sarıkaya ilçesinde kıraç alanda Ergün Yerden isimli çiftçinin tarlasına ekilen Çerezlik Ayçiçeğinde yerli hibrit çeşitleri kullanıldı, ortalama dekardan 50-80kilo ürün alındı. Siyah çerezlik çeşit olan Ahmetbey çeşidinden ise dönümden 100 kilo verim elde edildi. Bunun da dönümden yüzde 25 verim artışı anlamına geldiğinin altı çizildi. Sorgun Büyükören köyünde ise Halil Kayhan isimli çifçinin sulu tarlasına Ahmetbey çeşidinden 260 kilo, Murat bey çeşidinden ise 240 kilo ürün alındı. Sulu alanda ortalama üretimin 200 kilo civarında olduğu bildirildi. Yozgat’ta yayılan şu an ruhsatlı bir ilacı bulunmayan tabla çürüklüğü hastalığına rağmen alınan verimin olumlu olduğu ifade edildi. Yozgat’ta çiftçiye ek gelir sağlamak amacıyla bu yıl 84 bin dekar alanda üretimi yapılan ayçiçeğinden yaklaşık 9 bin 100 ton yağlık ve çekirdeklik ürün elde edilebildiği bildirildi. Nadas alanlarının değerlendirilmesi amacıyla ekilen, buğday, arpa gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak yetiştirilen ayçiçeğinin ekim alanı il genelinde yaygınlaştırılarak, bu yıl 84 bin dekar alanda ekim yapıldı. Yozgat’ta ayçiçeği, yağlık ve çekirdeklik olmak üzere üretimi yapılan ayçiçeğinin her geçen yıl üretim alanının yaygınlaşıp, arttığına dikkat çekildi. Nohut, buğday, çavdar, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve şekerpancarının yanında ayçiçeğinin de ekiminin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.