Aspir deneme ekimi yapıldı

Yozgat’ta son yıllarda ekiliş ve üretim alanı artan aspirde, yeni geliştirilen çeşitlerin, iklim ve ekolojik şartlarına uygunluğu takip edilecek. Yeni geliştirilen üç çeşit aspir ile ilgili ekimler İnceçayır köyü İşleğen köy yolu kenarında bulunan tarlaya yapıldı. Yozgat Tarım İl Müdür Ziyaattin Özdemir, aspir bitkisinin 80-100 santim arasında boylanabilen, dikenli ve dikensiz formları olan, derinlere gidebilen bir kazık kök sistemine sahip olduğunu hatırlattı. Özdemir, tohumlarında yüzde 30-50 arasında yağ bulunan, yağı yemeklik olarak kaliteli, daha çok biodizel yapımında da kullanılan, küspesi hayvan yemi olarak değerlendirilen, kuraklığa dayanıklı, tek yıllık bir uzun gün yağ bitkisinin Yozgat’ta yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Özdemir, ‘’Aspir bitkisi önceki yıllarda ekiliş ve üretimi il genelinde artmıştır. Ancak yaşanan birtakım olumsuzluklar nedeniyle son birkaç yılda ekiliş ve üretimi düşmeye başlamıştır. Bundaki en büyük etken verimin düşüklüğü ve pazarlamadaki sorunlardır. Yaptığımız bu denemdeki amacımız yeni geliştirilmiş ve verimi yüksek bu çeşitlerle yüksek verim almak, pazarlamadaki sorunları sektör temsilcileri ile de görüşmelerle aşmak, çiftçimizin üretim çeşitliliğini, gelirini artırmaktır’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, yapılan deneme ekiminde ilaçlama, gübreleme, bakım çalışmaları teknik personel kontrolünde, zamanında yapılacağını, optimum verim alınması için çalışılarak, sonuçların çiftçilerle paylaşılacağını sözlerine ekledi.

