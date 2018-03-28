ASMA FiDANI BiZDEN

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hanife Mut, Ziraat Fakültesi’nin kurulduğu günden itibaren tarım sektörünün beklentilerine uygun olarak eğitim verip, çiftçisinin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bilgiler üreten, genç ve dinamik bir fakülte olduğunu söyledi. Mut, ‘’Bu bağlamda, 2017 yılında 43 uluslararası makale, 9 ulusal makale, 66 uluslararası bildiri ve 21 ulusal bildiri ile Üniversite Araştırma Laboratuvarı tarafından 2017 yılında ülkemizdeki Ziraat Fakülteleri arasında birinci sırada yer alarak büyük bir başarı örneği göstermiştir” dedi.

Proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Emine Sema Çetin, Proje ortağı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Cangi ile birlikte, Yozgat’ta Bağcılığı Geliştirme projesinde yapılacak çalışmalar ve getirileri konusunda sunum yaptı. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler için bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması adı altında proje uygulandığını belirtti. Karacabey, bu proje çerçevesinde üniversiteler bulundukları ilin imkanlarını şartlarını değerlendirerek kendilerinde yeni bir yol haritası çizme çabası içinde olduklarını kaydetti. Bozok Üniversitesi olarak Yozgat’ın potansiyellerini aktif hale getirebilmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Karacabey, Yozgat Valiliğinin İl Özel İdaresi aracılığıyla sağladığı desteğe teşekkür etti. Karacabey, bu desteklerin devam ettiği sürece tarım ve hayvancılık ile birlikte birçok alanda Yozgat’ın potansiyellerini harekete geçirmek için bilgi ve teknik destek vermeye her zaman hazır olduklarının altını çizdi. Ziraat Fakültesinin geçen yıl Şefaatli ilçesinde bir çok çiftçiye budama teknikleri eğitim vererek, ciddi verim aldıklarını hatırlatan Karacabey, bağcılığın yeniden canlandırılması adına bölge insanının gelir düzeyini artıracak yeni çalışmaların devam edeceğini, aşılı asma fidanı üretim ünitesinin de bu hedef dahilinde oluşturulduğunu anlattı.

BAĞCILIK GELİŞECEK

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bağcılığı Geliştirme Projesi kapsamında geçen yıl Yozgat ve ilçelerinde bağcılıkla uğraşan, iki dönüm ve üzerinde bağı bulunan çiftçilere 5 bin adet tüplü asma fidan dağıttıkları hatırlattı. Vali Yurtnaç, “Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde son model teknolojik yapıya sahip Aşılı Asma Fidan Üretim Ünitelerinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin önemli tarım merkezilerinden biri olan Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için dün olduğu gibi bugünde desteklerinin devam edeceğini kaydeden Vali Yurtnaç, “Üniversiteler bilgiyi elde etmek bilgiyi oluşturmak aynı zamanda muhataplarına da alanında tecrübe etmesi lazım. Eğer bu bilgi insanların hayatlarında kullanılabilir hale gelirse o zaman bir ekonomik değer haline taşıyor demektir. Bağcılık konusunda üniversitemizin yaptığı bilimsel çalışmalar ile çiftçiler artık bilinçli hale geldi. Aşılı Asma Fidan Üretim Üniteleri de bu amaç dahilinde kurulmuştur. Asmaların aşılı olması daha dayanaklı ve verimli olması anlamında Yozgat tarımı için önemli bir kazanımdır emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aşılı Asma Fidan Üretim Ünitelerinin açılışı gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, uygulamalı olarak asma fidanlarının aşılama işlemini yaptı.



