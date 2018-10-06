Yozgat İl Genel Meclisi 2012 yılında İl Özel İdaresi desteğiyle yürütülen projenin akıbetini araştırdı. Tarım Komisyonu tarafından yapılan araştırmada, aşılamanın olumsu sonuç verdiği hazırlanan raporda yer aldı. Raporu okuyan Tarım Komisyonu Başkanı Ali Açıkgöz, ilçeye bağlı Şahmuratlı, Gözbaba ve Babalı köylerinde ahlat ağaçlarına armut aşılaması yapıldığını belirtti. Ali Açıkgöz, 2012 yılında kurumun desteğiyle yapılan aşılamanın tuttuğunu ifade ederek, “Verim gayet iyi ve uygulama başarılı olmuştur. Yabani ağaçlar artık meyve veriyor. Tüm bölge çiftçimiz bu uygulamadan faydalanabilir” diye konuştu.