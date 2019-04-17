ARICILIK GELiŞiYOR

Çiftçiler, daha fazla gelir elde edebilmek amacıyla arıcılık faaliyetlerini sürdürürken, Yozgat ile birlikte Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerini kapsayan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ‘Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi’ projesini devreye soktu. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Selçuk Üniversitesi ile birlikte yürütülen, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinde uygulanacak ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’ yardımıyla uygun Arıcılık yerlerinin belirlenmesi projesinin hayata geçirileceğini söyledi. Bostancı, bölge arıcılarının, bilimsel olmayan ancak saha tecrübelerine dayanarak oluşturdukları arıcılık faaliyet bölgelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile birlikte harmanlanarak yeniden oluşturulduğunu ifade etti. Bostancı, bu konunun KOP İdaresinin öncelikleri arasında yer aldığını, en uygun arıcılık alanlarının haritasının oluşturulmasını amaçlanan projenin önemine değindi. Bostancı, “KOP Bölgesinin en önemli tarımsal faaliyetleri arasına yerini alan arıcılıkta, üretkenliğin ve verimliliğin artırmasını amaçlayan projede ileri teknolojik ürünler ve analizlerle birlikte bölgenin en uygun arıcılık faaliyet alanları haritasını oluşturuldu. Türk bilim insanlarımız tarafından sürdürülen projede; arıcıların yıllara dayanan saha tecrübeleri ile Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin harmanlanması sonucu oluşturulan yeni sistemde, verimlilik açısından son derece önemli olan ‘İklim ve Bitki Örtüsü, Alan Eğimi, Yükseklik, Yön, Yağış, Su Kaynakları, ‘Karayolları, Demiryolları, Elektrik İletim Hatları ile Binalar ve YerleşimMerkezlerine Olan Uzaklık’ gibi kriterler baz alınarak hazırlanan arıcılık haritası dünya genelindeki nadir çalışmalar arasında yer almaktadır’’ dedi.

BAL ÜRETİMİMİZ ARTIYOR

Yozgat’ta pek bilinmeyen, arıcıların çok zahmetli olması nedeniyle üretimine pek yanaşmadığı kara kovan balı, diğer ballara göre fiyatının da çok pahalı olduğu kaydedildi. Suni bal mumu takılmadan arıların kendi mum salgıları ile yaptığı balın üretim çeşitleri ve tekniklerine göre farklılık gösterdiği kaydedildi. Yozgat’ın Bozok yaylasının farklı bitki örtüsü ile tercih eden gezginci arıcılar, yerli arıcılarla birlikte üretim yapıyor. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle 290 yerli arıcı, 33 bin 358 arı kovanı ile bal üretimi yaptığı il genelindeki kırsal bölgelerde her yıl 200 civarında da gezginci arıcı konaklıyor. Önceki yıllarda en fazla 50 civarında gezginci arıcının Yozgat'a geldiği, bu sayının her geçen yıl arttığı, 200 civarında arıcının yaylalara yerleşip, faaliyetini sürdürdüğü kaydedildi. Yozgat'ta yıllık bal üretiminin 600 bin ton civarında olduğu, bunun artırılabilmesi için çalışıldığı ifade edildi. İlin coğrafi konumu ve iklimi bakımından arıcılığa elverişli bir bölge olduğu, arıcılığın geliştirilmesi ve daha kaliteli bal elde edilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi.

