Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108392
ALTIN
143.183
DOLAR
3.5328
STERLİN
4.6205
EURO
4.1224

Analizler doğruladı

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün destek ve koordinesinde Tayip Köyü’nde yapılan toprak işlemesiz tarım sonucu yapılan analizler toprak işlemesiz tarımın faydasını ve verimliliğini bir kez daha kanıtladı.

Analizler doğruladı

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün destek ve koordinesinde Tayip Köyü’nde yapılan toprak işlemesiz tarım sonucu yapılan analizler toprak işlemesiz tarımın faydasını ve verimliliğini bir kez daha kanıtladı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
28 Temmuz 2017 Cuma 07:05
0 Okunma
Analizler doğruladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün desteğiyle, Tayip Köyü’nde Muharrem Demirer isimli çiftçinin tarlasına anıza doğrudan buğday ekimi gerçekleşti.
Geçtiğimiz yıl aynı tarlaya yine aynı yöntemle macar fiği ve yem bezelyesi ekimi yapılmıştı.
Önceki gün anıza doğrudan buğday ekimi yapılan tarlada hasat işlemi gerçekleşti.
Hasatın ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün teknik personelleri tarladaki verimin ölçümü ve analizini gerçekleştirdi.
Yapılan analizin ardından, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, toprak işlemesiz, anıza doğrudan ekim yapılan tarlada dekardan 300 kilo gram verim alındığı, toprak işlemeli olarak ekim yapılan yan tarlada ise dekardan 275 kg verim alındığı bildirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, “Yozgat çiftçilerine bu sistemi öneriyoruz. İşte verim ve sonucu ortada, çiftçilerimiz arazilerini boş bırakmasınlar. Toprak işlemesi yapmadan hem girdi tasarrufu sağlayacaklar, hem çevreyi koruyacaklar, hem arazileri boş kalmayacak. Bunun yanı sıra her yıl ürün alacaklar. Bu sistem Yozgat’ta nadas alanlarının daraltılması ve anız yangınlarının önlenmesi açısından bir alternatiftir” dedi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bahçeler şenlendi
Bahçeler şenlendi
Buğday alımları 14 Ağustos’ta
Buğday alımları 14 Ağustos’ta
Anız öldürür!
Anız öldürür!
Türkiye'nin en büyüğü
Türkiye'nin en büyüğü
Meralar mercek altında
Meralar mercek altında
Köseyusuflu’dan sofralara
Köseyusuflu’dan sofralara
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim