Analizler doğruladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün desteğiyle, Tayip Köyü’nde Muharrem Demirer isimli çiftçinin tarlasına anıza doğrudan buğday ekimi gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl aynı tarlaya yine aynı yöntemle macar fiği ve yem bezelyesi ekimi yapılmıştı.

Önceki gün anıza doğrudan buğday ekimi yapılan tarlada hasat işlemi gerçekleşti.

Hasatın ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün teknik personelleri tarladaki verimin ölçümü ve analizini gerçekleştirdi.

Yapılan analizin ardından, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, toprak işlemesiz, anıza doğrudan ekim yapılan tarlada dekardan 300 kilo gram verim alındığı, toprak işlemeli olarak ekim yapılan yan tarlada ise dekardan 275 kg verim alındığı bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, “Yozgat çiftçilerine bu sistemi öneriyoruz. İşte verim ve sonucu ortada, çiftçilerimiz arazilerini boş bırakmasınlar. Toprak işlemesi yapmadan hem girdi tasarrufu sağlayacaklar, hem çevreyi koruyacaklar, hem arazileri boş kalmayacak. Bunun yanı sıra her yıl ürün alacaklar. Bu sistem Yozgat’ta nadas alanlarının daraltılması ve anız yangınlarının önlenmesi açısından bir alternatiftir” dedi.

