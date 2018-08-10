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Ahlat ağacı armut meyvesi veriyor

SORGUN ilçesi Şahmuratlı köyünde yaklaşıl 5 bin dekarlık alanda kendiliğinden yetişen ahlat ağaçları, 2005 yılından itibaren ekonomiye kazandırma çalışmaları kapsamında yapılan aşılama sonucunda kaliteli ve bol miktarda armut meyvesi vermeye devam ediyor.

Ahlat ağacı armut meyvesi veriyor

SORGUN ilçesi Şahmuratlı köyünde yaklaşıl 5 bin dekarlık alanda kendiliğinden yetişen ahlat ağaçları, 2005 yılından itibaren ekonomiye kazandırma çalışmaları kapsamında yapılan aşılama sonucunda kaliteli ve bol miktarda armut meyvesi vermeye devam ediyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Ahlat ağacı armut meyvesi veriyor

Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyünde yaklaşık 5 bin dekarlık alanda kendiliğinden yetişen ahlat cinsi ağacın ekonomiye kazandırılması amacıyla İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje 2005 yılından itibaren uygulamaya konuldu. Dağ yamaçlarında bulunan meyveli 6 bin civarındaki ahlat ağacına, İl Özel İdaresi tarafından aktarılan kaynak ile temin edilen fideler aşılandı. Aşılı Ahlat ağaçlarının ikinci yılından itibaren meyve vermeye başladığı, üçüncü yıldan itibaren ise hem bol, hem de daha kaliteli armut meyvesi toplandığı kaydedildi. Daha önceki yıllarda sadece köylülerin gölgesinden yararlandığı Ahlat ağaçlarının artık çok kaliteli armut meyvesi veriyor olması çiftçileri de sevindirdi.

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