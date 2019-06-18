70 Bin dekar zarar gördü

Merkeze bağlı Lök, Topçu, Gökçekışla, Başınayayla köyleri ile Şefaatli ilçesinde dolu nedeniyle hasar gören köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, Lök köyünde sel sularının zarar verdiği yollarda onarım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, birçok köyde dolunun ekili arazilere zarar verdiğini belirterek, "Yozgat merkez ve Şefaatli ilçesinde yaklaşık 70 bin dekar alan zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.