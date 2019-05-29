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30 Haziran Son!

YOZGAT Tarım ve Orman İl müdürlüğü, 2018 yılı üretim sezonu Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2019 günü mesai bitimine kadar olduğu belirtilerek, çiftçilerin mağdur olmamaları için başvurularını zamanında yapmaları istendi.

30 Haziran Son!

YOZGAT Tarım ve Orman İl müdürlüğü, 2018 yılı üretim sezonu Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2019 günü mesai bitimine kadar olduğu belirtilerek, çiftçilerin mağdur olmamaları için başvurularını zamanında yapmaları istendi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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30 Haziran Son!

Çiftçi Kayıt Sistemi’nin tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması olduğu belirtildi. Bununla birlikte tarımsal çalışmaların, güncellenmesi, geliştirilmesi ile bağlı sistemlere yönelik tarımsal destekleme programlarının denetlenebilir, izlenebilir, raporlanabilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından kullanılan tarımsal veri tabanı olduğu kaydedildi. Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından ilgili yönetmelik ve talimatlar gereği, 2018 yılı üretim sezonu ÇKS başvuruları 30 Haziran 2018 günü mesai bitiminde başvuru süresi sona ereceği ifade edildi. Son gün itibarıyla başvuruda bulunmayan üreticilerin, ÇKS üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacakları da bildirildi. 

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