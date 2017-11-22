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-ZORU BAŞARDIK!

-Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, Ceyhanspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi

-ZORU BAŞARDIK!

-Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, Ceyhanspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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-ZORU BAŞARDIK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 6’ıncı Grupta maç eksiğine rağmen, averajla liderlik koltuğunda oturan Yozgatspor’un Başkanı Kazım Arslan, geçtiğimiz hafta sonunda konuk ettikleri Ceyhanspor’un üst liglerde oynamış oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu hatırlatarak, ‘’Zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum’’ dedi.

Ceyhanspor ile oynadıkları maç öncesinde takımın hem teknik, taktik bakımından hem de moral, motivasyon bakımından çok iyi hazırlandığını hatırlatan Başkan Arslan, erken gelen gollerin, oyuncuları rahatlattığını anlattı. Arslan, ‘’2-0’lık galibiyet sonrasında rakibimizin geliştirdiği ataklarda golü bulması, rehavete kapılan oyuncularımızın kendilerini toplamalarını sağladı. Yediğimiz golün dakikaları dışında oyun hakimiyetini sürekli elinde tutan ekibimiz, sahadan haklı bir galibiyet alarak, ayrılmasını bildi’’ diye konuştu.

Puan cetveline bakıldığında Aksaray Belediyespor’un birebir rakiplerimizden birisi olduğunu kaydeden Başkan Arslan, ‘’Hafta sonunda bizim gibi maç eksiği bulunan Aksaray Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu maçı da kazanmak zorundayız. Şampiyonluk için bize puandan çok puanlar lazım. Aksaray Belediyespor’u da yenmemiz halinde şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmiş olacağız. Bu güç, hırs ve potansiyel ekibimizde var. Bu maçı da kazanacağımıza inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

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