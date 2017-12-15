Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109666
ALTIN
156.594
DOLAR
3.8910
STERLİN
5.2202
EURO
4.5831

Zoru başaracağız

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Soner Arslan gözetiminde sürdürüyor.

Zoru başaracağız

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Soner Arslan gözetiminde sürdürüyor.

15 Aralık 2017 Cuma 07:00
0 Okunma
Zoru başaracağız

Sarı siyahlı ekibin Antrenörü Soner Arslan, Pazar günü deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Aynı puanda zirveyi paylaştıkları Sungurlu Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak zoru başarmak istediklerini altını çizen Arslan, ‘’Belki de Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile bir dönüm maçı oynayacağız. İki takım açısından da çok zor geçecek olan bu müsabakada gülen taraf inşallah biz oluruz. Hafta başından buyana oyuncularımız ile çok iyi çalışıyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımız hep beraber Sungur Belediyespor ile onacağımız müsabakadan galibiyet ile ayrılacağımıza inandık. Moral ve motivasyon açısından da bu müsabakaya tam manasıyla hazırız. Yarın Sorgun’da son hazırlıklarımızı yapıp Çorum’a gideceğiz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi yolunda gider ve devre arasında hem avantajlı hem de moralli gireriz’’ dedi.

Son Güncelleme: 14.12.2017 18:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Şanssızlığımızı kıracağız
-Şanssızlığımızı kıracağız
Çıkışa geçeceğiz
Çıkışa geçeceğiz
Yılın son maçına çıkacaklar
Yılın son maçına çıkacaklar
-ŞEKER’E GOL ŞANSI YOK!
-ŞEKER’E GOL ŞANSI YOK!
Enes’in mutlu günü
Enes’in mutlu günü
Altyapı güven verdi
Altyapı güven verdi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim