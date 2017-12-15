Zoru başaracağız

Sarı siyahlı ekibin Antrenörü Soner Arslan, Pazar günü deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Aynı puanda zirveyi paylaştıkları Sungurlu Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak zoru başarmak istediklerini altını çizen Arslan, ‘’Belki de Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile bir dönüm maçı oynayacağız. İki takım açısından da çok zor geçecek olan bu müsabakada gülen taraf inşallah biz oluruz. Hafta başından buyana oyuncularımız ile çok iyi çalışıyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımız hep beraber Sungur Belediyespor ile onacağımız müsabakadan galibiyet ile ayrılacağımıza inandık. Moral ve motivasyon açısından da bu müsabakaya tam manasıyla hazırız. Yarın Sorgun’da son hazırlıklarımızı yapıp Çorum’a gideceğiz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi yolunda gider ve devre arasında hem avantajlı hem de moralli gireriz’’ dedi.