Zorlu parkurda yarıştılar

Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık’ta hazırlanan parkurda bisiklet yarışçıları derece elde edebilmek için pedal çevirdi, zorlu parkuru aşmaya çalıştı.

Cumhuriyet Alanı’ndan başlayan yarış, Çamlık’taki zorlu parkurun tamamlanmasıyla son buldu.

Yarışmada dereceye giren sporcuları Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ödüllendirdi.

Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşen ödül törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törende farklı kategorilerde birincilik elde eden sporculara ödülleri takdim edildi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sürmeli etkinliklerinin Yozgat için önemine değinerek, “Bu etkinlikte öz kültürümüzü, geleneklerimizi ve adetlerimizi yeniden hatırlıyoruz. Bunun yanı sıra ben Türkiye Bisiklet Federasyonu’na ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bisiklet yarışlarıyla ilimize geliyorsunuz, Yozgat’a ayrı bir değer katıyorsunuz” şeklinde konuştu.