Zirve heyecanı

Amatör Kümenin en zor gurubu olarak nitelendirilen B Grubunda bu hafta sonu oynanan müsabakalar sonunda 8 takımın 5’i ilk üçe girebilmek için mücadele etmeye başladı. Haftaya lider giren Yerköyspor, Tuzkayaspor’a yenilmesi, zirve mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor ile Divanlı Gençlerbirliği’nin berabere kalması, Şefaatlispor’un ise Sarayspor’u yenmesi ilk üç yarışının kızışmasına neden oldu. Haftaya lider giren Yerköyspor, koltuğunu yenildiği rakibi Tuzkayaspor’a devrederken, kendisi ise ikinci sıraya geriledi. Divanlı Gençlirbirliği Boğazlıyan deplasmanından aldığı bir puan ile puanını 8’e yükseltip üçüncü sıradaki yerini korurken, Boğazlıyan Şekerspor ise 7 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Zirvede yer alan Yerköyspor, Boğazlıyan Şekerspor ve Divanlı Gençlerbirliği takımlarının puan kaybetmesi ile umutlanan Şefaatlispor ise 6 puan ile puan cetvelinin 5’inci sırasında yer aldı.