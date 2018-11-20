ZiRVE BiZDEN SORULUR

Yozgatspor Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, takımın ligde emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, ''Havza Belediyespor karşısında ilk yarıda kontrollü bir oyun sergileyen ekibimiz, rakibin kolay bir ekip olmadığını anlayınca, özellikle ikinci yarıda daha etkin bir futbol sergileyip, sonucu lehimize çevirmesini bildiler. Futbolcularımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Ancak, bu tip rakiplerle ligin kalan haftalarında da karşılaşacağız. Zirvede olmak kadar zirvede kalabilmek önemli. O nedenle rakibi küçümsemeden, ciddiye alarak mücadele etmek zorundayız. Bu maçlar bize ders olmalıdır'' uyarısında bulundu.

HENTBOLErkekler Birinci Ligi'nde lider Şırnak GHSİM takımını tek sayı ile yenerek, hem iki puanı hem de rakibinden liderlik koltuğunu alan Yozgat Bozokspor, şampiyonluk hedefine emin adımlarla gidebilmenin sevincini yaşıyor. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, takımının maça çok iyi hazırlandığını, daha ilk saniyelerden itibaren oyun hakimiyetini eline geçirerek, son ana kadar mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. BBaşkan Doğan, ''Hedefimiz ligi şampiyon olarak tamamlayıp, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. İyi bir kadroya sahibiz. Bu kadro ile hedefimize ulaşabileceğimizi, güçlü rakibimiz karşısında ortaya koymuş olduğumuz performans ile gösterdik. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanarak, yolumuza emin adımlarla gitmek istiyoruz. Devraldığımız liderlik koltuğunu, sezon sonuna kada7r bırakmamak için mücadelemiz devam edecektir. Çok çolaşıp, hedefe ulaşmaya kararlıyız'' ifadelerini kullandı.