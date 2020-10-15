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Zeynep Taktir Topluyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Zeynep sakat sakat oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans ile taktir topladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:25
Zeynep Taktir Topluyor

Ligin ilk haftasında Polatlı Belediyespor ile oynanan müsabaka öncesinde antrenmanda sakatlanan ve ayak bileğinde çatlak tespit edilen genç oyuncu Zeynep, buna rağmen hem Polatlı Belediyespor hem de Adana Adasokağı takımı ile oynanan müsabakada sahadaki yerini aldı. Ayağının sakat olmasına aldırış etmeden takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteren Zeynep, çıktığı iki müsabakada 7 gol atarken, hırsı ve azmi taraflı tarafsız herkesin taktirini topladı. Türkiye Hentbol Federasyon’unun yaş sınırlaması nedeniyle yedek oyuncusu bulunmayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarısı için sakat sakat 60 dakika ter döken Zeynep’in bu hırs, azim ve başarı ile ileride çok iyi yerlere gelebileceği belirtildi. Antrenmanlarda takım ile ayrı çalışan ve kuvvet antrenmanı yapan 15 yaşındaki sporcu sakatlığının biran önce iyileşmesini ve takımına daha iyi katkı vermek istiyor. 

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Zeynep Taktir Topluyor
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