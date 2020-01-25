Zararsız’dan ziyaret

ntrenörü Mustafa Zararsız ile birlikte ziyaret ettiği Rasim Parlak’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Betül Zararsız. Kick-Boks branşında şampiyonluklar hedeflediğini söyledi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ise kurumları bünyesinde açılan Kick-Boks kursuna katılan Betül Zararsız’ın birçok başarısının olduğunu belirtti. Betül Zararsız’ı son katıldığı özel turnuvada göstermiş olduğu performans ve elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Parlak, Zararsız’a başarılarının devamını diledi. Parlak dana sonra Betül Zararsız’a çeşitli hediyeler verdi.