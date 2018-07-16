Yozgat’tan giyiniyorlar

Yozgat’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Eren Çorap, yurt dışına yaptığı üretimin yanı sıra spor kulüplerinin tozluk ihtiyaçlarını da karşılıyor. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının antreman çorap ve maç tozlukları Yozgat’tan karşılanıyor. Eren Çorap kendi markasının yanı sıra dünya markalarının üretimini de yapıyor. Eren çorap, son yıllarda Türkiye Profesyonel liglerine çorap üretiyor. Geçtiğimiz sezonlarda belirli takımların çoraplarını üreten Eren Çorap, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala başta Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lige çorap temin ediyor. Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Eyüp Çam, Eren Çorap olarak 2014 yılından bu yana Yozgat’ta imalat yaptıklarını belirterek, üretim kapasitesini artırdıklarını söyledi. Üretimlerinin ağırlıklı olarak ihraç üzerine olduğunu dile getiren Çam, Süper Lig’de mücadele veren takımların çoraplarını da ürettiklerini aktardı. Türkiye Profesyonel liglerinde mücadele veren takımların tozluk ihtiyaçlarını da karşıladıklarını dile getiren Çam, Süper Ligin zirvesinin çoraplarının Yozgat’tan karşılandığını ifade etti. Çam, talebe göre farklı renklerle çorap üretimi yaptıklarını belirterek, Aytuğ markasına yönelik AR-GE çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.