Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89898
ALTIN
193.587
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4152
EURO
5.6556

Yozgat’tan giyiniyorlar

YOZGAT’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eren Çorap,  Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımının çoraplarını üretiyor.

Yozgat’tan giyiniyorlar

YOZGAT’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eren Çorap,  Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımının çoraplarını üretiyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
18 Okunma
Yozgat’tan giyiniyorlar

Yozgat’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Eren Çorap, yurt dışına yaptığı üretimin yanı sıra spor kulüplerinin tozluk ihtiyaçlarını da karşılıyor.  Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının antreman çorap ve maç tozlukları Yozgat’tan karşılanıyor.  Eren Çorap kendi markasının yanı sıra dünya markalarının üretimini de yapıyor. Eren çorap, son yıllarda Türkiye Profesyonel liglerine çorap üretiyor. Geçtiğimiz sezonlarda belirli takımların çoraplarını üreten Eren Çorap, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala başta Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lige çorap temin ediyor. Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Eyüp Çam, Eren Çorap olarak 2014 yılından bu yana Yozgat’ta imalat yaptıklarını belirterek, üretim kapasitesini artırdıklarını söyledi.  Üretimlerinin ağırlıklı olarak ihraç üzerine olduğunu dile getiren Çam, Süper Lig’de mücadele veren takımların çoraplarını da ürettiklerini aktardı. Türkiye Profesyonel liglerinde mücadele veren takımların tozluk ihtiyaçlarını da karşıladıklarını dile getiren Çam, Süper Ligin zirvesinin çoraplarının Yozgat’tan karşılandığını ifade etti. Çam, talebe göre farklı renklerle çorap üretimi yaptıklarını belirterek, Aytuğ markasına yönelik AR-GE çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
AVCILAR SEZONUNU AÇTI
AVCILAR SEZONUNU AÇTI
TRANSFER BOMBALARI PATLIYOR
TRANSFER BOMBALARI PATLIYOR
Yemenoğlu’ndan teşekkür
Yemenoğlu’ndan teşekkür
Hakkı Tosun Aydınspor’da
Hakkı Tosun Aydınspor’da
Ortamını merak ediyordum!
Ortamını merak ediyordum!
YERKÖYSPOR BOŞ DURMUYOR
YERKÖYSPOR BOŞ DURMUYOR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim