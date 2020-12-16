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Yozgat’ta tenis turnuvası

YOZGAT Tenis Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tenis turnuvası tamamlandı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:26
Yozgat’ta tenis turnuvası

22 tenisçinin katılımı ile gerçekleştirilen turnuva oldukça çekişmeli geçti. Yozgat Bozok Üniversitesi Tenis Kortunda yapılan çiftler tenis turnuvasında tenisçiler birbirlerini yenebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Tüm rakiplerini geride bırakan Emine-Erkan ve Mustafa Kolatar-Mehmet Canikoğlu ikilisi final müsabakasında karşı karşıya geldiler. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen final müsabakasında Emine-Erkan ikilisini mağlup eden Mustafa Kolatar-Mehmet Canikoğlu ikilisi bu senenin şampiyonu olurken, turnuva sonrasında şampiyonluk kupalarını aldılar. 

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Yozgat’ta Tenis Turnuvası
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