Yozgatspor’dan Erbaa hazırlıkları

Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, oyuncularının pandemi sürecini atlattıktan sonra her geçen gün daha da form grafiklerinin arttığını söyledi. Takımının iyi yolda olduğunu hem Çarşambaspor hem de Kahtaspor ile oynadıkları müsabakalarda gördüklerini dile getiren Tinel, ‘’Takımımız her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor ve en kısa zamanda gerçek gücümüze ve performansımıza kavuşacağız. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupasında Erbaaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz ve güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek Türkiye Kupasında bir tur daha atlamak istiyoruz’’ dedi.