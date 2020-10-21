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Yozgatspor’dan Erbaa hazırlıkları

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Erbaaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde sürdürüyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:32
Yozgatspor’dan Erbaa hazırlıkları

Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, oyuncularının pandemi sürecini atlattıktan sonra her geçen gün daha da form grafiklerinin arttığını söyledi. Takımının iyi yolda olduğunu hem Çarşambaspor hem de Kahtaspor ile oynadıkları müsabakalarda gördüklerini dile getiren Tinel, ‘’Takımımız her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor ve en kısa zamanda gerçek gücümüze ve performansımıza kavuşacağız. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupasında Erbaaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz ve güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek Türkiye Kupasında bir tur daha atlamak istiyoruz’’ dedi. 

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Yozgatspor’dan Erbaa Hazırlıkları
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