Yozgatspor’da üç imza

Ligin ikinci yarısına iyi başlamayan ve biranda kendini düşme hattında bulan kırmızı siyahlılar sezon sonunda korkulu rüyalar görmemek için transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Kavlak’ın görevine son verdikten sonra teknik direktörlük görevine Cemal Çıldır’ı getiren kırmızı siyahlı yönetim, eksikliği hissedilen bölgelere transfer çalışmalarına başladı. Daha önce üç oyuncuyu renklerine bağlayan Yozgatspor, devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala üç oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kırmızı siyahlılar Sultanbeyli Belediyespor’dan tecrübeli Stoper Ramazan Erarslan’ı, Orduspor’dan sağ kanat oyuncusu Cevatcan Ekinci ve forvet Büyük Çekmece Tepecikspor’dan forvet oyuncusu Mehmet Ali Can’ı renklerine bağladı.