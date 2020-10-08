Yozgatspor’da taktik çalıştı

Müsabakanın oynanacağı Bozok stadında Ceyhanspor ile oynayacakları maçın taktiğini çalışan kırmızı siyahlı ekip, tamamen galibiyete kitlenmiş durumda. Çift kale müsabaka sırasında teknik direktör Nihat Tinel ve yardımcı Antrenör Şevki Koç, oyunu sık sık durdurarak futbolculara uyarılarda bulunup ne yapmaları gerektiğini anlattılar. Yomraspor ve Fethiyespor müsabakalarında yapılan hataların tekrarlanmamasını isteyen ve özellikle rakip takım atakta iken adam paylaşımları üzerinde duran teknik ekip, oyuncularına hem hücumda hem de defansta yapılan hataları tek tek uygulamalı olarak anlattı.