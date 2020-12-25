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YOZGATSPOR’DA STATTA ÇALIŞTI

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor 30 Aralık tarihinde Tekirdağspor ile deplasmanda oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Bozok stadında gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

25 Aralık 2020 Cuma 00:58
YOZGATSPOR’DA STATTA ÇALIŞTI

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde taktik ağırlıklı çalışma yapan kırmızı siyahlı ekip Tekirdağspor’u deplasmanda yenerek çıkışlarını sürdürmek istiyorlar. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, 30 Aralık tarihinde Tekirdağspor ile deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını ve güçlü rakiplerini yenerek çıkışlarını sürdüreceklerine inandığını söyledi. Çarşamba gününe kadar çok iyi çalışacaklarını dile getiren Tinel, ‘’Yozgatspor olarak son iki haftada güçlü rakiplere karşı 4 puan toplamayı başardık. Bundan sonra devre arasına kadar ligi kayıpsız bir şekilde götürmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. İyi çalışacağız ve Tekirdağspor ile deplasmanda oynayacağımız müsabakayı kazanarak yolumuza devam edeceğiz’’ dedi. 

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YOZGATSPOR’DA STATTA ÇALIŞTI
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