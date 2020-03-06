YOZGATSPOR’DA SOMA ALARMI

Teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde Somaspor ile oynayacağı müsabakanın çalışmalarını yaptığı taktik antrenman ile devam eden kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Somaspor ile oynayacakları müsabakadan mutlak suretle galibiyet ile ayrılmaları gerektiğini dile getirdi. Bu müsabakada taraftarlarının desteğine çok ihtilaçlarının olduğuna dikkat çeken kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu, ‘’Son iki haftada istemediğimiz beraberlikler aldık. Bu beraberlikleri telafi etmemiz için Somaspor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Somaspor ligde üst sıralarda ve gerçekten iyi bir ekip. Bizim için çok zor geçecek olan bu müsabakada taraftarlarımızın desteği ve Allah’ın izniyle sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz olacağız. Bu müsabaka için çok iyi çalışıyoruz. Umarım sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz’’ dedi.